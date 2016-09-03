بنكان رئيسيان في إيران يرفضان التعاون مع الحرس الثوري

رفض بنكان رئيسيان في طهران التعامل مع شركات ترتبط بالحرس الثوري الإيراني بناء على العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

ونقلت قناة (إيه بي سي) الإخبارية عن صحيفة إيرانية قولها اليوم السبت إن بنك “ميلات” رفض نقل أموال بالعملة الأجنبية الشهر الماضي لقوات خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري في إيران.

ونقلت الصحيفة أيضا أن مصرف “سيباه” رفض خطاب ضمان تابع لشركة مرتبطة بقوات خاتم الأنبياء.

وقالت الشبكة نقلا عن المصرفين إنهما ذكرا العقوبات الدولية المفروضة على الشركتين دون الخوض في تفاصيل, وأوضحت أنها حاولت الاتصال بالمصرفين للتأكد ولكن صعب ذلك.

كان “فريق العمل المالي” وهي مبادرة عالمية تهدف إلى الحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد أوقفت العمل بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران.

أ ش أ