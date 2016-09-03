تشريعية الوفد تبدأ مناقشة قانون العدالة الإنتقالية

بدأت اللجنة التشريعية لحزب الوفد اليوم برئاسة المستشار حسين خليل فى مناقشة قانون العدالة الإنتقالية وسوف تستكمل اللجنة مناقشة القانون عقب إجازة عيد الأضحى المبارك .

وأكد رئيس اللجنة المستشار حسين خليل أن اللجنة فور الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون العدالة الإنتقالية وستتقدم به لمجلس النواب لمناقشة التعديلات عليه مع بداية دور الإنعقاد الجديد والذى من المقرر أن يبدأ مع مطلع شهر أكتوبر القادم ، مؤكدا أن اللجنة التشريعية بالوفد حريصة على الإنتهاء من مناقشة القانون قبل بداية دور الإنعقاد القادم حتى يكون على مكتب رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.