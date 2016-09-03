الصيداوي: ايطاليا المتهم الأول في ارتفاع معدلات غرق المهاجرين إلى أوروبا

قال مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف، رياض الصيداوي، إن إيطاليا هي المتهم الأول في أزمة ارتفاع معدلات الغرق عبر الرحلات باتجاه أوروبا، موضحا أنها لا تساعد عمدا بعض البواخر للمهاجرين لأنها لا تستطيع أن تتحمل الكم الهائل.

وأكد الصيداوي، خلال لقائه بالفقرة الإخبارية على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبد الله، أن الحكومات والاتحاد الأوروبي يتحملان جزءًا من المسؤولية أيضا، لكنه أعرب عن تخوفه من أن تصبح صورة الطفل السوري إيلان كردي الذي غرق في البحر المتوسط قبل عام، عادية، لأنها ستتكرر.