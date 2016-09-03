البيئة: محافظات منظومة “قش الأرز” تواصل حملاتها للتصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة

تواصل وزارة البيئة حملاتها للتصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة ، وواصل الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالمنصورة اجراءاته للسيطرة على تلك الظاهرة ، حيث قام الفرع بالامس بتحرير عدد ١٢ محضر ضد الفلاحين المخالفين لتعليمات الوزارة ممن قاموا بحرق المخلفات الزراعية، وتم تجميع ما يقرب من ٦٩١٦طن قش ارز ، كما تم تنفيذ حملة مرورية لفحص عوادم السيارات تم خلال فحص عدد ٧٢ سيارة تبين وجود ٦٥ سيارة مطابقة وعدد ٧ سيارات مخالفة، كذلك قام الفرع بالتفتيش على ٦ مصانع للطوب تبين للجنه مطابقتهم.

وقام فرع وزارة البيئة بالبحيرة امس بعقد ندوتين لتوعية الفلاحين بمخاطر حرق قش الارز وفوائد جمعه وتدويره ، بالاضافة الى تنفيذ ورشة عمل عن كيفية عمل كومة أعلاف بمركز المحمودية ، وواصلت اللجان التفتيشية اعمالها فى المرور على المنشات الصناعية والمقالب وتم المرور على ٤ مصانع للطوب و ٥ مكامير تبين توقفهم عن العمل ، بالاضافة الى على قيام لجان التفتيش بالمررو على عدد ٥ مقالب تبين استقرار ٤ منهم ووجود حريق باحدهم تم السيطرة عليه عن طريق الحماية المدنية ، كما تم تحرير محضر لاحد الفلاحين قام بحرق قش الارز.

واستكمالا للدور الفعال لوزارة البيئة فى مواجهة السحابة السوداء هذا العام يواصل الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بطنطا اجراءاته لمواجهة الظاهرة باستخدام التقنيات الحديثة فى رصد الحرائق و الأقمارالصناعية، ومتابعة نتيجة الانذار الليلى واتجاه الرياح طبقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية التى تمكنهم من التصدى لتلك الظاهرة وقد قام الفرع بالامس بتجميع مايقرب من ( ١٨٠) طن قش ارز وقام بعقد ندوة توعية بيئية للفلاحين لتعريفهم بسبل الاستفادة من قش الارز واضرار حرقه على البيئة والانسان.

كما تمكن الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية بالامس من تجميع حوالى ٥٨ طن قش ارز، ويواصل حملاته المكثفه من اجل التصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة والتقليل من اثارها السلبية.