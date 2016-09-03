ضبط 980 قرص مخدر بحوزة عامل بمحطة سكة حديد نجع حمادي

تمكن ضباط مباحث النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد نجع حمادي من القبض علي عامل برصيف محطة سكك حديد نجع حمادي قبل استقلاله قطار الصعيد​ (​اسوان – القاهرة ​) ​وبحوزته 980 قرص مخدر​ .​

تلقي اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية، مدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات​ ​، إخطارا بقيام قوة امنيه من مباحث النقل والمواصلات بسكك حديد نجع حمادي برئاسة الرائد محمود الهواري والنقيب عبد القادر محمد بضبط ” صالح . ت ” 22 سنة عامل مقيم مركز فرشوط وذلك بعد العثور بحوزته علي كمية من اقراص التامول المخدر بلغت 980 قرص اثناء تواجده برصيف محطة سكك حديد نجع حمادي لاستقلاله قطار الصعيد ​(​اسوان – القاهرة​)​ فتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات​ .