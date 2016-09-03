رئيس لجنة المسابقات يتحدث عن أيام مباريات الدوري.. ' اقتراح لن يستمر '

تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد أيام مباريات الدوري المصري للموسم الجديد.

ومن المقرر انطلاق مسابقة الدوري المصري الموسم الجديد في الـ15 من الشهر الجاري.

جولة أولى ستشهد قمة الأهلي أمام الإسماعيلي بينما يخرج الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي. (تعرف على مباريات الجولة الأولى من الدوري)

وقال عامر حسين عن موعد أيام مباريات الدوري: "سيكون من الصعب إقامة كل مباريات الدوري أيام الخميس والجمعة والسبت".

وأوضح في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "إذا فعلنا ذلك سيستمر الدوري حتى 13 شهرا من أجل أن يكتمل وذلك بسبب التوقفات العديدة للمنتخب إلى جانب المؤجلات المنتظرة للزمالك بسبب دوري الأبطال".

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة تحدث في وقت سابق عن موعد مباريات الموسم الجديد مشيرا لإقامتها على 3 أيام. الخميس والجمعة والسبت.

وأردف عامر حسين "ولكننا حرصنا على إقامة المباريات في 3 أيام متتالية. من الممكن أن تكون خميس جمعة سبت، وجولات أخرى تكون يوم الأربعاء والخميس والجمعة. وهكذا".

وتابع "الخميس والجمعة عامل مشترك في أغلب مباريات الدوري للموسم الجديد. ولكن بدون تواجد كبير لمباريات الأهلي والزمالك يوم الجمعة بسبب الأمن".

وكان عامر حسين قد كشف الملاعب المقترحة لفرق الدوري الممتاز في الموسم الجديد، وفي انتظار موافقة الأمن. (طالع التفاصيل)