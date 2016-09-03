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المنتخب: الشناوي سيشارك أمام جنوب إفريقيا

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المنتخب: الشناوي سيشارك أمام جنوب إفريقيا المنتخب: الشناوي سيشارك أمام جنوب إفريقيا

أعلن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر مشاركة أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك والمنتخب في لقاء جنوب إفريقيا الودي.

منتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء استعدادا لانطلاق رحلة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. الاستعدادات بدأت بلقاء غينيا والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منتخب مع مشاركة عصام الحضري في حراسة المرمى.

وتحدث أحمد ناجي قائلا: "نسعى دائما لتجهيز الجميع خلال معسكرات الطويلة لإدخالهم في مناخ المباريات".

وواصل خلال ظهوره عبر قناة الحياة 2 "أحمد الشناوي لم يشارك أمام غينيا لأنه كان عائدا من الأجازة وقررنا تجهيزه لمدة 10 أيام منذ بداية المعسكر من أجل أن يشارك في لقاء جنوب إفريقيا".

وتابع "عصام الحضري وكذلك علي لطفي لعبا أكثر من 5 مباريات ودية قبل المعسكر. ولذلك الحضري هو من شارك في لقاء غينيا. وأحمد الشناوي سيشارك في لقاء جنوب إفريقيا بشكل طبيعي بعد نهاية الـ10 أيام لتجهيزه".

وعلى الجانب ذاته كشف أحمد ناجي سفر أسامة نبيه إلى الكونجو من أجل مراقبة المنتخب في لقائه أمام غينيا بيساو.

وأوضح ناجي "التقارير التي قدمها نبيه من قبل بخصوص منافسي المنتخب كانت رائعة للغاية. نعتمد عليه دائما وسيعود يوم الاثنين ليتواجد في لقاء جنوب إفريقيا".

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