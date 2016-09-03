الزمالك يعلن عبر في الجول تعيين المنيري طبيبا للفريق ' في انتظار انتهاء كأس العالم '

أعلن إسماعيل يوسف مدير الكرة في نادي الزمالك تعيين مصطفى المنيري طبيبا للفريق بشكل مؤقت بدلا من أيمن زين عبر FilGoal.com.

وكان الزمالك يرغب في تعيين أيمن زين طبيبا للفريق الأول في الجهاز الفني الذي يقوده مؤمن سليمان خلال الفترة المقبلة.

ولكن زين يرتبط بالعمل مع منتخب الصالات الذي سوف يشارك في كأس العالم ومن هنا قرر الزمالك تعيين المنيري كطبيب للزمالك في انتظار نهاية مشوار زين مع منتخب الصالات.

وأجرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك اتصالا هاتفيا مع المنيري لإخباره بأمر تعيينه. والأخير وافق دون تردد.

وسيتواجد المنيري بداية من يوم الاثنين في تدريبات الزمالك.