نشرةONA ا عمرو الليثي بداخل قسم المرج..وزير الأوقاف ضيف شردي..برنامج ديني على شعبي إف إم

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

يكشف الإعلامي عمرو الليثي، من داخل قسم المرج تفاصيل الجريمة التي هزت الرأي العام خلال الفترة الماضية..للمزيد

يستضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي مقدم برنامج «يوم بيوم» على شاشة النهار اليوم، في حلقة الليلة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في حوار خاص للحديث عن ملف الملكية الوقفية..للمزيد

قال الإعلامي محمد الدسوقي رشدي مقدم برنامج ” قصر الكلام” على شاشة النهار وان، في إتصال هاتفي مع وكالة «ONA» ، إنه يناقش خلال حلقة الليلة نقص الدواء، وأزمة ألبان الأطفال..للمزيد

قال خالد فتوح، رئيس محطة «شعبي إف إم»، ، إن المحطة ستذيع برنامج ديني أسبوعي بعنوان «إن الله معنا» من تقديم الشيخ أحمد تركي مدير عام مراكز تدريب الأئمة بوزارة الأوقاف..للمزيد

حصدت شبكة نايل تي في، جائزتين عن فيلم “مدن صنعت تاريخ” خلال تنظيم مهرجان الساقية للأفلام التسجيلية..للمزيد