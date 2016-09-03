بالصور ..ندوة تثقيفية لمعهد أورام أسوان عن الكشف المبكر لأورام الثدى

​عقد مركز أورام أسوان بالتنسيق مع مجلس مدينة ومركز أدفو وبعض القيادات الشعبية والمحلية،اليوم ،ندوة علمية تثقيفية عن الكشف المبكر لأورام الثدى بقاعة حورس بمركز أدفو بمشاركة كلًا من الدكتور على صبحى مدير المركز وصبرى محمود رئيس مجلس مدينة ومركز أدفو، والدكتور إميل أنور إستشارى جراحة الأورام.

وأشاد أهالي أدفو بحرص مسئولى مركز أورام أسوان على نشر الوعى التثقيفى لدى السيدات،حفاظًا على صحتهم،وتوجيههم للوقاية من أمراض السرطان من خلال الكشف المبكر والفحص المستمر.