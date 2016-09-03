إيقاف عامل بالأوقاف حوّل مسجد لمحل دواجن بطنطا

أمر المستشار، علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية بايقاف العامل المسئول عن تغيير نشاط مسجد مدينة طنطا بعد انتهاء معاينة النيابة والتحقيقات التى أجرتها بالواقعة تحويل المسجد لمحل “دواجن”

وكان رئيس النيابة الادارية قد قرر فتح تحقيق عاجل للفصل في الواقعة التي عاينتها نيابة طنطا القسم الثالث في القضية رقم 486 لسنة 2015 بشأن واقعة تحويل عامل الأوقاف مسجد الإيمان بطنطا لمحل دواجن بدلا من إقامة الشعائر.

وكلف المستشار منتصر عبد العال مدير النيابة فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار “رضا مصباح” ـ الوكيل العام الأول وعضوية “أحمد الديبة ـ رئيس النيابة و إسلام مزروع ـ رئيس النيابة بالانتقال لموقع المسجد للمعاينة على الطبيعة مع المختصين بالوحدة المحلية ومديرية الأوقاف والشرطة وتم إجراء المعاينة يوم الثلاثاء الماضى.

وأثبتت المعاينة بالفعل عن وجود تغيير جوهري في المسجد وتوقف إقامة الشعائر به منذ حوالي عامين بعد تحويله إلى محل دواجن حيث تبين وجود بعض المعدات والاجهزة التي تستخدم لهذا الغرض بالمكان.

واتخذت النيابة الإجراءات اللازمة وقام المختصين بالوحدة المحلية ومديرية أوقاف الغربية باستلام المسجد أثناء تواجد النيابة، وتم إ تجهيز المسجد من قبل المختصين بمديرية أوقاف الغربية فور الاستلام حيث أقيمت به الشعائر الدينية اعتبارا من ظهر الأربعاء الماضى، إلى أن أصدر رئيس الهيئة قراره المتقدم.