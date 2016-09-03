متهمى الوايت نايتس يرددون أغنية “شمس الحرية” داخل القفص

ردد المتهمين من عناصر الوايت نايتس أغنية شمس وحرية داخل قفص الاتهام ، وهى من أغانى الوايت نايتس ، خلال رفع جلسة محاكمتهم فى القضية المعروفة اعلاميا بأحداث الدفاع الجوى.

حيث ردد المتهمين “عن الحرية دى أجمل غنوة فى الوجود ، شمس الحرية اتولدت ولايمكن تموت “.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب ، وعضوية المستشارين شريف القاضى وخالد حماد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين من رابطة مشجعي نادي الزمالك وآخرون مجهولون، تجمعوا عند بوابات ستاد الدفاع الجوي قبل بدء المباراة بين ناديهم ونادي إنبي، واستعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين المكان لبلوغ مقصدهم، وألقوا صوبهم الألعاب النارية والشماريخ، ورددوا عبارات مسيئة لسلطات الدولة، فأسفر نشاطهم الإجرامي عن إصابة بعض ضباط وأفراد الشرطة وحرق إحدى سيارات الشرطة وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مما حدا بقوات الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، واثر ذلك شاعت حالة من الفوضى وتكدس أعداد من المشجعين في محاولة دخول الاستاد وتدافعوا بقوة، ونتج عن ذلك وفاة البعض وإصابة آخرين.