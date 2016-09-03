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«وكيل وزارة التموين بسوهاج» يحرر 26 محضًرا لضبط العديد من المخالفات

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«وكيل وزارة التموين بسوهاج» يحرر 26 محضًرا لضبط العديد من المخالفات «وكيل وزارة التموين بسوهاج» يحرر 26 محضًرا لضبط العديد من المخالفات

حافظ الباجى وكيل وزارة بسوهاج

قام «حافظ الباجى» وكيل وزارة التموين بسوهاج، بحملة تموينية مفاجئة على مخابز قرى مركز دار السلام، حيث تم تحرير 26 مخالفة لأصحاب المخابز نتيجة التوقف عن الإنتاج ومواعيد التشغيل، ونقص وزن ومواصفات، كما تم ضبط العديد من المخالفات.

كما قام وكيل وزارة التموين بزيارة مفاجئة لمصنع البوتاجاز بقرة الأحابوة للاطمئنان على سير العمل، وقال وكيل الوزارة إنه لا يوجد عجز فى كميات البوتاجاز على مستوى المحافظة وتغطى الكمية الموجودة احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى نقص فى السلع ومتوافرة على مستوى مراكز المحافظة.

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