غدًا..تكريم 31 طالب بأكاديمية تدبر القرآن الكريم ببني سويف

تنظم أكاديمية تدبر القران الكريم ببني سويف إحتفالاً لتكريم 31 طالبا في ” قصار السور ” من المشتركين في الدورة الأخيرة بالأكاديمية.

صرحت بذلك الدكتورة أميرة فتحي رئيس اللجنة العلمية بالأكاديمية ببني سويف وأضافت من المقرر أن يحضر التكريم وتوزيع الشهادات الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة طنطا ورئيس فرع رابطة الغربية , الدكتور حمدلله حافظ الصفتي مدير مدير ادارة الشؤن العلمية بالرابطة , الدكتور عمرو عبد العاطي صالح الأستاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ونائب رئيس الرابطة بمحافظة الفيوم الدكتور محمد إبراهيم عبد الحليم رئيس قسم التفسير وعلوم القران بجامعة الأزهر والأستاذ بجامعة الدمام بالمملكة العربية السعودية , و أحمد عبد الحميد مدير الفروع الداخلية بالرابطة .

> جدير بالذكر ان الدورة بدأت في المدة من 30 يوليو 2016 حتي 30 أغسطس 2016 العام الحالي .