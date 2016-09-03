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الزمالك: إصابة علي جبر؟ نثق في جهاز المنتخب.. ورسالة للجماهير

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الزمالك: إصابة علي جبر؟ نثق في جهاز المنتخب.. ورسالة للجماهير الزمالك: إصابة علي جبر؟ نثق في جهاز المنتخب.. ورسالة للجماهير

تحدث إسماعيل يوسف مدير الكرة في نادي الزمالك عن إصابة علي جبر مدافع الفريق خلال مران موضحا ثقته في جهاز هيكتور كوبر.

منتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء استعدادا لانطلاق رحلة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وخلال المران الأول للمنتخب في جنوب إفريقيا تجددت إصابة علي جبر في الكاحل ليخرج من المران. ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لكشف طبي يوم السبت لتحديد مدى إصابته.

وقال إسماعيل يوسف: "تحدثنا مع علي جبر للإطمئنان على إصابته. اللاعب بخير وتعرض فقط لكدمة".

وأضاف خلال تصريحاته عبر قناة الحياة 2 "كلنا ثقة في الجهاز الفني للمنتخب. سيشارك في لقاء جنوب إفريقيا إذا كانت حالته سليمة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد الرياضي المغربي في الـ16 من الشهر الجاري في نصف نهائي دوري الأبطال.

معسكر الزمالك

وتطرق إسماعيل يوسف للحديث عن معسكر الزمالك قائلا: "المعسكر انتهى اليوم السبت. نحن سعداء للغاية بالمعسكر".

وتابع "نوجه رسالة لجماهير الزمالك. أطمئنوا. الصفقات الجديدة على مستوي فني وأخلاقي كبير للغاية".

وواصل "سعداء للغاية بأداء كل اللاعبين في المعسكر وحالة الالتزام لدى الجميع".

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فيديو اليوم السابع

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