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"البترول" تزيد ضخ أسطوانات البوتاجاز لـ1.1مليون أسطوانة يوميا خلال سبتمبر

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"البترول" تزيد ضخ أسطوانات البوتاجاز لـ1.1مليون أسطوانة يوميا خلال سبتمبر "البترول" تزيد ضخ أسطوانات البوتاجاز لـ1.1مليون أسطوانة يوميا خلال سبتمبر

>كتبت هند مختار

أكدت استقرار أوضاع السوق المحلية فيما يتعلق بالمنتجات البترولية من البنزين والسولار والبوتاجاز، وذلك على مستوى الجمهورية.

 

وتقرر زيادة ضخ أسطوانات البوتاجاز لتصل إلى 1.1 مليون أسطوانة يومياً خلال شهر سبتمبر الجارى، مقارنة بـ950 ألف أسطوانة فى شهر اغسطس الماضى، وذلك لتلبية كافة متطلبات الاسواق واحتياجات المواطنين، واستعداداً لمواجهة الزيادة فى معدلات الاستهلاك مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

 

أعلن ذلك المهندس طارق الملا، وزير البترول، عقب استقبال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، له مساء اليوم السبت.

 

وأكد وزير البترول أنه لا توجد أى مشكلات فى عمليات انتاج البوتاجاز محليا أوفى استيراد أى كميات من الخارج، مشيراً إلى أن حركة توريد المنتجات تسيير بشكل منتظم، طبقاً للتوقيتات المتفق عليها فى العقود المبرمة، موضحاً أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم (19096) لاستقبال الشكاوى الخاصة بالبوتاجاز.

 

 


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