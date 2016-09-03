5 حيل لتشجيع طفلك على تناول وجبة الفطور يوميًا

طفلكِ لا يرغب بتناول وجبة الفطور، حتى بات الأمر أشبه بمهمة يومية شاقة بالنسبة إليكِ لإقناعه؟ لا تقلقي، إذ وفّرنا لكِ المساعدة في هذا الخصوص، إليك حيلٍ بسيطة ومدروسة، بحسب ما أورده موقع عائلتي”، لتشجيع طفلك خصوصاً وجميع أفراد عائلتكِ عموماً على تناول وجبة فطور صحية بشكل يومي:

قومي بإيقاظه في وقت أبكر: معظم الأطفال لا يتناولون الفطور بسبب عدم شعورهم بالجوع بعد الإستيقاظ بوقت قصير. لذلك، حاولي إيقاظ طفلكِ بشكل مبكر قبل 15 إلى 20 دقيقة من المعتاد، واحرصي على أن يكون تناول الفطور آخر ما يفعله قبل الإنطلاق إلى المدرسة، الأمر الذي سيضمن شعوره بالجوع عندما يحين وقت وجبته.

ركّزي على طريقة التقديم: يعير الأطفال أهمية كبيرة لمظهر الطعام، فاللجوء إلى الأواني المزينة والملوّنة ستحفّزه على التناول منها! كذلك بإمكانكِ تزيين الأطباق التي تحضرينها على الفطور من خلال الإستعانة مثلاً بالفاكهة لصنع مختلف الأشكال والحيوانات.

شجّعيه بذكاء على شرب الحليب: وهل من طفل لا يعشق الشوكولاته؟ شجّعي طفلكِ مثلاً على شرب الحليب من خلال إضافة بودرة الكاكاو، أو الإستعانة برقائق الحبوب بطعم الشوكولاته، على أن يكون خياركِ في هذا السياق صحيّاً. “عائلتي” تنصحكِ في هذا الخصوص باللجوء إلى رقائق “نسكويك” من نستله التي ستمنح طفلكِ العناصر الغذائية التي يحتاجها على الفطور، وذلك بفضل تركيبتها بالحبوب الكاملة وغناها بالحديد والفيتامين ب ود، إضافة إلى طعمها اللذيذ!

قومي باستشارته: اتركي مساحة لطفلكِ كي يعبّر عن الأطباق التي يحبّها وتلك التي لا يحبّذ تناولها. حاولي إيجاد صيغة ترضي ذوقه وحاجاته الغذائية، وحضّري معه برنامجاً مسبقاً للفطور لسائر أيام الاسبوع بناءً على إقتراحاته،لتلاحظي أنّه بات يترقّب وجبة الفطور ويحب تناول ما تعدّيه له.

تشاركا التجربة: مهمّتكِ لا تقتصر على تحضير وجبة الفطور لطفلكِ فقط، بل عليكِ الجلوس معه وتناول الفطور بنفسكِ كي يتشجّع! فلا تنتظري منه أن يقوم بالأمر في حال لم تقدمي على فعله بنفسكِ!