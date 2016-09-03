الرئيس الصيني: قمة العشرين تحقق تقدما في بناء اقتصاد عالمي شامل

قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم السبت إن مجموعة الـ20 حققت تقدما هذا العام في ثلاثة مجالات لبناء اقتصاد عالمي شامل.

وأضاف شي في كلمته التي القاها في الحفل الافتتاحي في قمة اعمال الـ20 في مدينة هانغتشو شرقي الصين أن “مجموعة الـ20 هذا العام ولأول مرة وضعت مسألة التنمية امام ووسط خطة السياسة الكلية العالمية.”

وبحسب وكالة أنباء شينخوا استطرد الرئيس الصيني قائلا إن هذه هي أول مرة أيضا تقوم خلالها مجموعة الـ20 بوضع خطة عمل لتطبيق خطة 2030 للتنمية المستدامة وإقامة تعاون لدعم التصنيع في الدول الافريقية والدول الأقل نموا.

وصرح شي بأن القضاء على الفقر والجوع ودعم التنمية الشاملة والمستدامة ليس فقط مسؤولية اخلاقية للمجتمع الدولي وانما يساعد أيضا على تحرير الطلب الفعال اللامحدود.

وأضاف شي نقلا عن احصائيات أن معامل جيني العالمي وصل لحوالي 0.7 أعلى من الدرجة المعروفة والتي تصل إلى 0.6.

واستطرد الرئيس قائلا إن “هذا شيء يجب أن نعطيه اهتماما كبيرا.”

وقال إن إعادة الهيكلة الصناعية أثرت على صناعات ومجتمعات مختلفة حول العالم.

وأكد الرئيس الصيني على أن جميع الاطراف تعهدت بالعمل من أجل تطبيق اتفاقية باريس حول التغير المناخي في وقت مبكر.

وقال شي “إننا شكلنا أيضا خطط عمل مشتركة حول إمكانية وصول الطاقة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وريادة الاعمال وعمقنا التعاون في الأمن الغذائي والزراعة.”

وأضاف “اننا نرعى احتياجات الطبقات الاجتماعية والمجتمعات المختلفة وخاصة الطبقات المحتاجة ونشجع المناقشات بين الدول المعنية حول الإدارة العامة وتعديل سياسات إعادة التوزيع.”