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دراسة: المدخنون الذين يعانون من متلازمة كرون عرضة للانتكاسة بعد الجراحة

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دراسة: المدخنون الذين يعانون من متلازمة كرون عرضة للانتكاسة بعد الجراحة دراسة: المدخنون الذين يعانون من متلازمة كرون عرضة للانتكاسة بعد الجراحة

>كتب بيتر إبراهيم

دقت دراسة علمية حديثة ناقوس الخطر من أضرار التدخين فى مضاعفة الآثار الجانبية فى أعقاب الخضوع للعمليات الجراحية فى المعدة، خاصة بين مرضى "متلازمة كرون".

 

وقد شملت الدراسة نحو 240 مريض متلازمة كرون فى المملكة المتحدة، الذين تمت متابعتهم لمدة ثلاث سنوات.

 

ولاحظ معدو الدراسة أنه عند مهاجمة مرض "كرون" الجهاز المناعى لبطانة القناة الهضمية والأمعاء، تسبب التهابا شديدا، وهو ما يؤدى إلى نوبات الإسهال وآلام البطن والغثيان وفقدان للشهية.. وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن أكثر من نصف مرضى كرون ينتهى بهم المطاف الخضوع للتدخل الجراحى لاستئصال الجزء المصاب فى الأمعاء، ومع ذلك، لا علاج للمرض والانتكاسات شائعة.

 

ووفقا للنتائج المتوصل إليها من قبل الباحثين فى جامعة "أدنبرة" فى سكتلندا، والمنشورة فى العدد الأخير من مجلة "لانسيت للجهاز الهضمى والكبد"، المدخنين هم الأكثر عرضة دون غيرهم للانتكاسات عقب العمليات الجراحية.

 

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Medical Xpress"، وذلك فى الثالث من شهر سبتمبر الجارى.


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