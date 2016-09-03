الحكومة: 1005 منفذ لتوزيع الألبان المدعمة بوحدات الرعاية الصحية بجميع المحافظات

أكدت الحكومة وجود 1005 منفذًا لتوزيع الألبان المدعمة بالوحدات الصحية، الأولية بجميع المحافظات، وجارى التخطط لزيادتها لـ1600 منفذا.

جاء ذلك خلال لقاء شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بالدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، الذى قدم تقريراً شاملاً حول الاجراءات التى يتم اتخاذها لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لتوفير ألبان الأطفال.

وبحسب موقع أخبار مصر التابع لقطاع الأخبار أشار وزير الصحة فى تقريره إلى أن جميع منافذ البيع مميكنة، ويوجد فى محافظة القاهرة 109 منفذاً، و63 منفذاً بالجيزة، و82 بالدقهلية، و50 بقنا، و12 بمطروح، ويعتمد توزيع الالبان بحسب الكثافة السكانية بكل محافظة.

وأوضح التقرير أنه يتم صرف الألبان المدعمة لأربعة فئات مستحقة (الام غير القادرة على الرضاعة الطبيعية، والام المريضة، والام التى لديها توأم، والأطفال التى توفيت والدتهم).