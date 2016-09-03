ما الذي جمع أشهر مصممي الأزياء في مهرجان البندقيّة

اعتدنا على رؤية نجمات السينما والتلفاز يتألقن بتصميمات رائعة، تحمل توقيع أشهر المصمّمين في العالم في المهرجانات العالميّة. ولكن حضور المصمّمين بأنفسهم على السجادة كان مفاجأة مهرجان البندقيّة السينمائي؛ فما الذي جمعهم هناك؟

شوهدت المصممة دوناتيلا فيرساشي Donatella Versace وهي ترتدي أجمل تصميماتها مع عارضة الأزياء المتألقة ناعومي كامبل Naomi Campbell، ومصمم دار جيفينشي Givenchy ريكاردو تيشي Riccardo Tisci، كما حضر المصمّم المقلّ في ظهوره عز الدين عليّة Azzedine Alaia ومؤسس دار فالنتينو، بالإضافة إلى مصممي إيطاليا المعروفين بيتر دانداس Peter Dundas والبيرتا فيريتي Alberta Ferretti.

اجتمع كل هؤلاء المصممين لحضور عرض فيلم 'Franca: Chaos and Creation' ، الذي يحكي قصة حياة فرانكا سوزاني Franca Sozzani مديرة تحرير مجلة Vohue بنسختها الإيطاليّة. ويذكر أن ابنها فرانسيسكو كاروزيني Francesco Carrozzini هو مخرج هذا الفيلم.