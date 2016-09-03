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غدًا.. القاهرة تستضيف المؤتمر الصحفى لمهرجان «الكاميرا العربية» بـ «هولندا»

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غدًا.. القاهرة تستضيف المؤتمر الصحفى لمهرجان «الكاميرا العربية» بـ «هولندا» غدًا.. القاهرة تستضيف المؤتمر الصحفى لمهرجان «الكاميرا العربية» بـ «هولندا»

أرشيفية

 

تستضيف جمعية نقاد السينما المصريين غدًا الأحد،4 سبتمبر، السابعه مساءًا، المؤتمر الصحفى للدورة الخامسة لمهرجان الكاميرا العربية في «روتردام»، بهولندا والمقام بالفترة بين 29 سبتمبر و2 أكتوبر 2016.

 ويقام المؤتمر لأول مرة بالمنطقه العربية بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة وجمعية نقاد السينما المصريين، بحضور السفير الهولندي السيد لاورنس فستهوف، ومدير مهرجان الكاميرا العربية روش عبد الفتاح.

وتشارك السينما المصرية، فى المهرجان بأفلام «قبل زحمة الصيف» للمخرج الراحل محمد خان، «نوارة» للمخرجه هاله خليل، «هيبتا» للمخرج هادى الباجورى، «أخر أيام المدينة» للمخرج تامر السعيد.

كما يشهد المهرجان، تواجد المنتج المصرى محمد حفظى كشريكًا فى أنتاج فيلم «المنعطف» للمخرج الأردنى رفقى عساف، وذلك بالتعاون مع الأردنية رولا ناصر، والفرنسية زينيا مانجو.

الفيلم بطولة الممثل الفلسطيني أشرف برهوم، السورية فاتنة ليلى، اللبناني مازن معضم، والأردني أشرف طلفاح.

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