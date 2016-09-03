إحالة مدير شئون العاملين بجهاز التدريب والتشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط مدير شئون العاملين “محمد.أ.ش” بجهاز التدريب والتشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان، فى اهدار المال العام ، حيث أوضحت انه لم يقم بأداء مهام عمله المكلف بها على النحو الكافى، كما أنه لم يحافظ على أموال المخصصة لمهام عمله من قبل جهاز التشيد والبناء.

وتبين فى التحقيقات أن المتهم تقاعس عن التعاون مع أعضاء اللجنة المشكلة لتسليم السجلات والملفات الخاصة بقسم الاستحقاقات، الأمر الذى أدى إلى عدم استلام اللجنة للمستندات المطلوبة لأداء عملها على الوجه الأكمل.

كما تبين أن المتهم أيضا امتنع عن تسليم بعض المستندات الخاصة بقواعد صرف مستحقات العاملين الخاصة ببدل الصرف وبدل جذب العمالة، وعدم تسليم بعض السجلات الخاصة بمناطق شبرا الخيمة والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان، ما رتب حدوث أخطاء فى صرف مستحقات العاملين بالجهاز، كذلك تضمنت أوراق القضية أن رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالجهاز لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وعدم إحالة المتهم الأول للتحقيق معه بشأن ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.

بينما انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.