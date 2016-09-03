بالصور.. العثور علي زواحف وحشرات داخل مخزن مياة غازية ببني سويف

ضبطت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف خلال حملة تفتيشية بالإشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بمركز إهناسيا أشرف عليها الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة وعدد من إدارة الطب الوقائي ومكتب صحة إهناسيا ، مخزن كبير للمياة الغازية ببندرالمركز وبداخلة 102 زجاجة غازية غير صالحة للإستهلاك الادمي ، كما تلاحظ وجود حشرات وزواحف داخل المخزن مما يعد خطر علي صحة المواطنين.

> تحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة وتم التحفظ علي المضبوطات .