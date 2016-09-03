تعرف على الملاعب المقترحة للفرق في الدوري

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الملاعب المقترحة لفرق الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وقال عامر حسين لقناة "الحياة 2": "أرسلت جدول مباريات الدوري والملاعب المقترحة للفريق إلى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة".

وأكمل "من المفترض أن يخاطب اتحاد الكرة وزارة الداخلية والأمانة العامة للقوات المسلحة من أجل الحصول على الموافقات سريعا".

وأتم "بعدها سنرسل جدول الدوري لكل الأندية".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري يوم 15 سبتمبر الجاري.

وكشف عامر حسين عن الملاعب المقترحة للفرق وهي:

الأهلي: استاد القاهرة أو استاد بتروسبورت

الزمالك: استاد بتروسبورت أو استاد الدفاع الجوي

المصري البورسعيدي: استاد برج العرب

الاتحاد السكندرى: استاد برج العرب

سموحة: استاد برج العرب –الدور الأول- بسبب إصلاحات استاد الإسكندرية.

إنبي: استاد بتروسبورت

بتروجيت: استاد السويس الجديد فيما عدا مباريات الأهلي والزمالك والإسماعيلي

مصر للمقاصة: استاد الفيوم

أسوان: استاد أسوان

النصر للتعدين: استاد أسوان

الشرقية: استاد بنها فى أول مباراة بالدورى ثم نقل المباريات لاستاد الجامعة

الإنتاج الحربي: استاد السلام

الإسماعيلي: استاد الإسماعيلية

الداخلية: استاد الشرطة

طنطا: استاد طنطا ماعدا مباريات الزمالك والأهلي.

وادى دجلة: استاد بتروسبورت أو الدفاع الجوى

طلائع الجيش: جهاز الرياضة العسكرى

المقاولون العرب: استاد المقاولون

وأشار عامر حسين لإمكانية إقامة مباراتين في نفس اليوم على ملعب برج العرب.