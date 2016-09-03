ضبط سائق بحوزته 4 آلاف ريال سعودي و410 دولار بتهمة الاتجار في العملة بقنا‎

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت سائقًا و بحوزته 4 آلاف و100 ريال سعودي، و410 دولار أمريكي، بتهمة الاتجار في العملة.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا بضبط عدد من العملات الأجنبية.

كشفت التحريات قيام قوة أمنية، برئاسة ملازم اول عمر خزرجي، من وحدة مباحث أبوتشت من ضبط ” عبد العزيز.ا.ع ” 27 عامًا) ، سائق ومقيم بمركز ادفوا بأسوان و بحوزته 4 آلاف و100 ريال سعودي، و410 دولار أمريكي، بتهمة الاتجار بطريقة غير مشروعة في العملة ، مخالفًا للقانون رقم 88 لسنة 2003. فتم التحفظ على المتهم، والمضبوطات، وتحرر المحضر رقم 4418 لسنة 2016 إداري مركز شرطة أبوتشت، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.