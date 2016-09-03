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سميكة: لقاء السيسى برئيسة صندوق النقد قد يتطرق إلى تخفيف بعض الشروط أو إلغائها

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سميكة: لقاء السيسى برئيسة صندوق النقد قد يتطرق إلى تخفيف بعض الشروط أو إلغائها سميكة: لقاء السيسى برئيسة صندوق النقد قد يتطرق إلى تخفيف بعض الشروط أو إلغائها

قال الكاتب الصحفي المختص في شئون الرئاسة، محسن سميكة، إن “قمة العشرين” المنعقدة في مدينة “هانغتشو” الصينية تعد قمة سياسية واقتصادية في المقام الأول، مشيرا إلى أن الرئيس “عبدالفتاح ” إلتقى برئيسة صندوق النقد الدولي “كريستين لا جارد” في مقر إقامته في مدينة “هانغتشو” على هامش مشاركته في المؤتمر.

وأوضح سميكة المتواجد حاليا في مدينة “هانغتشو” خلال مداخلة لبرنامج “السوق” على فضائية “الغد”، مع الإعلامي عبدالرحمن البرديسي، أن لقاء “السيسي” برئيسة صندوق النقد خلال لقاء مغلق سيتناول ما انتهي إليه الصندوق مؤخرا من منح قرضا، مشيرا إلى أن الحديث سيكون مفتوح حول القرض بشكل عام، وقد يتطرق الحديث إلى تخفيف بعض الشروط أو إلغاءها.

وأضاف سميكة أن اللقاء سيشمل أيضا ما تناقشه القمة بشكل عام من قضية ما تنمحه الدول الكبرى للدول النامية من فرص للصعود والظهور بشكل كبير سواء على الناحية الاقتصادية أو على صعيد محاربة ثالوث الخطر (الفقر والجهل والمرض)، نظرا لما تدركه جيدا الدول المشاركة في القمة بأن هذا الثالوث يؤدي الي الإرهاب.

وتابع سميكة أن أجندة الرئيس “السيسي” مليئة باللقاءات الثنائية، إذ سيلتقي بنظيره الفرنسي “فرانسواه أولاند” والروسي” فلاديمير بوتين” وبرؤساء وزارة اليابان والأرجنيتن، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع المسئولين المختلفين.

 

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