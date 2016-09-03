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وكيل تموين سوهاج يقود حملة على مخابز دار السلام ويحرر 26 مخالفة

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وكيل تموين سوهاج يقود حملة على مخابز دار السلام ويحرر 26 مخالفة وكيل تموين سوهاج يقود حملة على مخابز دار السلام ويحرر 26 مخالفة

>سوهاج - عمرو خلف

قاد المحاسب السيد حافظ الباجى وكيل وزارة بسوهاج، حملة تموينية مفاجئة على مخابز قرى مركز دار السلام، حيث تم تحرير 26 مخالفة لأصحاب المخابز عبارة عن توقف عن الإنتاج ومواعيد التشغيل، ونقص وزن ومواصفات، كما تم ضبط العديد من المخالفات.

كما قام وكيل وزارة التموين بزيارة مفاجئة لمصنع البوتاجاز بقرة الأحابوة للاطمئنان على سير العمل، وقال وكيل الوزارة إنه لا يوجد عجز فى كميات البوتاجاز على مستوى المحافظة وتغطى الكمية الموجودة احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى نقص فى السلع ومتوافرة على مستوى مراكز المحافظة.


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مصر 365

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