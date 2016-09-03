بالصور.. إجراء أول عملية استئصال ورم يزن 15 كيلو بالتأمين الصحى

أكد الدكتور أحمد حجاج مدير عام مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أنه تم إجراء أول عملية جراحية للأورام على مستوى التأمين الصحى لـ"سيدة.ح.ع" 70 سنة ربة منزل، كانت تعانى من وجود ورم ضخم داخل البطن والحوض يزن 15 كيلو جراما.

وأضاف الدكتور أحمد حجاج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هذا النوع من العمليات أول يجرى لأول مرة داخل التأمين الصحى، موضحا أن التشخيص والإشاعات أوضحت أن حجم الورم يبلغ 20cm فى 25cm بمقاس 30cm ويزن 15 كيلو، وتابع حجاج أن العملية أجريت تحت رعاية الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى والدكتور سمير ثابت مدير فرع القليوبية.

أشرف على إجراء العملية الدكتورة ميرفت سعيد نائب مدير الفرع موضحة أن هذه أول عملية جراحية لاستئصال ورم ضخم لسيدة مسنة استخدم فيها أول جهاز أشعة متطور للقسم c-arm.

وكشف حجاج أن هناك قائمة انتظار لإجراء جراحة الأورام بعد نجاح هذه العملية تبلغ 10 حالات أسبوعيا، وقام بإجراء العملية الناجحة الأستاذ الدكتور السيد عبد الستار استشارى جراحة الأورام بمستشفى النيل والدكتور طارق أبو النصر استشارى جراحة الأورام بالنيل للتأمين الصحى والدكتور أدهم جمال طبيب أورام مقيم بمستشفى النيل، لافتًا إلى أن وقت العملية استغرق 3 ساعات.

فريق الأطباء أمام الورم بعد استئصالة