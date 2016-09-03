لوبن: أعتزم اخراج فرنسا من الاتحاد الاوروبي حال انتخابي رئيسة للبلاد

قالت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبن، اليوم السبت، أنها ستنظم استفتاء حول عضوية فرنسا في الاتحاد الاوروبي في حال انتخابها رئيسة في 2017.

وبحسب “فرانس برس”، قالت لوبن في خطاب القته في براشيه بشرق البلاد ان البريطانيين “اختاروا مصيرهم وقرروا الخروج من الاتحاد الاوروبي. لقد اختاروا الاستقلال (…) هذا الاستفتاء حول عضوية الاتحاد الاوروبي سانظمه في فرنسا لان من حقكم اسماع صوتكم”.

وأضافت النائبة الاوروبية التي سبق ان اعلنت مرارا عزمها على اجراء استفتاء ضد “الاتحاد الاوروبي التوتاليتاري”، “يستطيع شعب ان يقرر سلوك طريق اخر، لا تزال الحرية قادرة على ارشادنا. ايها الفرنسيون، نستطيع ان نصبح مجددا شعبا حرا، مستقلا، نستطيع ان نعيد لفرنسا مكانتها الحقيقية في العالم”.

وتعتزم لوبن اسماع صوتها وسط تنافس يخوضه الاشتراكيون واعضاء حزب “الجمهوريون” اليميني في اطار الانتخابات التمهيدية قبل ثمانية اشهر من معركة الانتخابات الرئاسية.

وقدمت لوبن نفسها كنموذج مضاد للرئيس السابق اليميني نيكولا ساركوزي متهمة اياه بانه “يريد ان يكون بطلا اعلاميا في مكافحة الاسلام الراديكالي” في حين انه “سبق وقدم الطاعة للمروج العالمي للوهابية” في اشارة الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال “زيارة سرية للمغرب” في بداية اغسطس.