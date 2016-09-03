دراسة: العمل بالقرب من الهاتف المحمول يقلل من التركيز

يساعد الهاتف المحمول والذكي في البقاء على تواصل مع الزملاء والرد على الرسائل النصية بسرعة، إلا أنه يلهي الموظفين عن التركيز أثناء العمل، حسب تجربة نفسية ألمانية وإنجليزية.

توصلت دراسة أجرتها جامعتي فورتسبورغ ونوتنجهام ترينت إلى أن مستوى الإنتاجية لدى الموظفين ارتفع بنسبة 26 في المائة عند فصل الهاتف المحمول عنهم أثناء العمل.

وشارك في الدراسة 95 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 19 و56 سنة.

وحسب “مختبرات كاسبرسكي”، التي أشرفت على الدراسة، فإن الباحثين ركزوا على سلوك المشاركين، إذ أجريت عليهم اختبارات تركيز تحت أربع ظروف وهي العمل عندما يكون الهاتف في جيوب المشاركين وفوق مكاتبهم أو في خزانة مغلقة أو بدون هاتف على الإطلاق.

وبينت النتائج أن مستوى الإنتاجية كانت الأضعف عندما كان الهاتف الجوال فوق المكتب. لكن كلما بعدت المسافة بين المشاركين وهواتفهم زاد معها مستوى الإنتاجية.

ونقلت “مختبرات كاسبرسكي” عن يانس بيندر من جامعة نوتنغهام قوله: “أثبتت دراسات سابقة أن الابتعاد عن الهاتف المحمول قد تكون له آثار نفسية سلبية كالتوتر الكبير. في المقابل، أثبتت دراستنا الحالية أن العمل بالقرب من الهاتف المحمول يخفض من التركيز، ما يعني أن التركيز أثناء العمل ينخفض بالهاتف المحمول أو بدونه”.

أما أستريد كاروليس من جامعة فورتسبورغ فعلقت عن نتائج الدراسة بالقول: “خلاصة الدراسة تشير أن العمل دون الهاتف المحمول يزيد من مستوى التركيز أكثر من العمل بوجوده”.

وعلى عكس التوقعات، لم يشعر المشاركون بالتوتر بسبب غياب الهاتف المحمول. لكن في المقابل، بينت التجارب أن المشاركات من النسوة كن يشعرن ببعض القلق بسبب ابتعادهم عن الهاتف.