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إحالة عامل مسجد بطنطا للمحكمة التأديبية بعد تحويل الجامع لمحل بيع دواجن

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إحالة عامل مسجد بطنطا للمحكمة التأديبية بعد تحويل الجامع لمحل بيع دواجن إحالة عامل مسجد بطنطا للمحكمة التأديبية بعد تحويل الجامع لمحل بيع دواجن

>الغربية - عادل ضرة

قرر المستشار رضا مصباح مدير النيابة الإدارية بالغربية بإشراف المستشار منتصر عبد العال رئيس النيابة إيقاف إبراهيم أحمد مصطفى عامل مسجد الإيمان بأول طريق شوبر بأول طنطا، بعد قيامه بتحويل المسجد إلى محل بيع دواجن منذ عامين، وتم إرسال خطاب بإيقاف العامل عن العمل، وإحالته للمحكمة التأديبية برئاسة دكتور خليفة الصغير وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

كانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من قيام عامل الزاوية بتحويلها إلى محل دواجن وتجهيزها لذلك الغرض فتم تشكيل لجنة من مجلس مدينة طنطا برئاسة المحاسب فتحى الفقى ومحمد متولى رئيس حى أول طنطا ضمت 3 مستشارين من النيابة الإدارية ومهندس بمديرية الأوقاف ومدير الإدارة القانونية بالأوقاف ومدير الإدارة الهندسية بحى أول طنطا، وتبين أنه صدر قرار وزارى فى 2004 بإنشاء زاوية بالمنزل المذكور وفى 2014 قام صاحب المنزل ببيعه فقام المشترى الجديد بتحويل الزاوية لمحل لبيع الدواجن وجهزها لذلك الغرض وقام بخلع حنفيات دورات المياه فقررت اللجنة تشميع المحل وتسليمه للإدارة القانونية بالأوقاف فى محضر رسمى فى النيابة الإدارية.


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