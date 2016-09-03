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مبعوث أمريكي: القوات الأمريكية قصفت أهدافا لـ«داعش» في سوريا

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مبعوث أمريكي: القوات الأمريكية قصفت أهدافا لـ«داعش» في سوريا مبعوث أمريكي: القوات الأمريكية قصفت أهدافا لـ«داعش» في سوريا

أرشيفية

قال دبلوماسي أمريكي بارز يوم السبت إن القوات الأمريكية قصفت أهدافا لتنظيم داعش مساء الجمعة قرب حدود تركيا مع سوريا باستخدام نظام صاروخي متنقل تم نشره حديثا.

وبحسب رويترز أضاف بريت ماكجورك المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف المناهض للتنظيم المتشدد في حسابه على تويتر “قصفت القوات الأمريكية أهدافا لداعش قرب حدود تركيا في سوريا الليلة الماضية باستخدام نظام هيمارس الذي تم نشره حديثا” في إشارة الى نظام راجمات صاروخية بعيدة المدى محمول على مركبات متنقلة.

ولم يتضح على الفور متى تم نشر النظام الصاروخي عند حدود تركيا.

وفتحت تركيا -وهي عضو في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش – جبهة جديدة للهجوم في شمال سوريا اليوم السبت في الوقت الذي عبرت فيه دبابات تركية الحدود من محافظة كلس في عملية تهدف لتطهير حدودها من المتشددين.

 

 

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