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مقتل شخص في انفجار قنبلة في قطار جنوب تايلاند

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مقتل شخص في انفجار قنبلة في قطار جنوب تايلاند مقتل شخص في انفجار قنبلة في قطار جنوب تايلاند

أرشيفية

قالت شرطة تايلاند، اليوم السبت، إن عاملا بالسكك الحديدية لقي حتفه وأصيب ثلاثة في انفجار قنبلة في قطار ببلدة باتاني في جنوب تايلاند بعد يوم من انتهاء محادثات سلام بين التايلاندية وإنفصاليين، حسبما ذكرت وكالة أنباء “رويترز”.

وقال بروموتي جيوتشوي الكابتن بالشرطة لرويترز إن القنبلة كانت مخبأة تحت قضبان السكك الحديدية في باتاني بمنطقة خوك فو مما ألحق أضرارا بالعربة الأخيرة في القطار.

وقالت الشرطة إن الانفجار دمر نصف العربة وأحدث فتحة كبيرة أسفل الخط الحديدي.

والمصابون الثلاثة بينهم اثنان من عمال القطار وراكبة.

وانتهت محادثات السلام بين حكومة تايلاند والانفصاليين أمس الجمعة دون تحقيق انفراجة لكن الجانبين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى. ونفى الانفصاليون المسؤولية عن سلسلة تفجيرات شهدتها تايلاند الشهر الماضي.

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