بالصور..زفاف العام لأحمد وإسراء يجمع الهضبة وشيرين وحماقي لأول مرة

في واحد من أكبر حفلات الزفاف لهذا العام احتفل بالامس رجل الأعمال “أحمد عبد الرازق” بزفاف شقيقته “إسراء محمود” على رجل الأعمال “أحمد الصيفي” في حفل ضخم ضم لأول مرة ثلاثة من كبار النجوم وهم الهضبة عمرو دياب والنجمة شيرين عبد الوهاب والنجم محمد حماقي إلي جانب فقرات الراقصتان دينا والا كوشنير والفنان أحمد عصام للالعاب النارية.

بدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشر مساء بفقرة الفنان أحمد عصام ثم فقرة الراقصة دينا التي تزامنت مع دخول العروسين القاعة ثم صعد الهضبة عمرو دياب مسرح الحفل في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء ليقدم مجموعة من أقوى أغانيه التي اشعلت حماس الحضور بالرقص المتواصل طوال الحفل كما حرص الهضبة على تلبية طلبات جمهوره بالتقاط العديد من الصور التذكارية معه كما لبى الهضبة طلب العريس بغناء اغنية “زي الملايكة” التي اهداها للعروس.

صعدت النجمة شيرين عبد الوهاب بعد الهضبة لتشارك في الحفل بثلاث أغاني فقط بسبب شعورها بالتعب المفاجىْ على المسرح بسبب تزاحم الجمهور الامر الذي أجبرها على ترك المسرح فورًا والرحيل من الحفل وحرصت على الاعتذار للعروسين بعد الحفل عما حدث الامر الذي تفهمه العروسان متمنيان لها السلامة.

بعدها صعد النجم محمد حماقي في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا ليقدم العديد من أغانيه الشهيرة التي اشعلت حماس الحضور منها “عمره ما يغيب” و”مايني” و”ناويها” و”اجمل يوم” و”جرى ايه” و”واحدة واحدة” كما قام بغناء اغنية “ما بلاش” بناء على طلب الجمهور الامر الذي استغربه حماقي حيث أن الأغنية لا تلائم حفلات الزفاف حيث حرص حماقي على سؤال العريس عن رغبته في سماعها ام لا ورد العريس كان “الناس عايزاها” ليطلب حماقي من الجمهور إضاءة أنوار الموبايلات والاستمتاع بالأغنية كما ختم حماقي فقرته بأغنية “ام الدنيا” التي اهداها للنجم ماجد المصري الذي كان ضمن حضور الحفل والذي حرص على التقاط الصور التذكارية مع حماقي هو ونجله.

اختتمت حفل الزفاف الراقصة الا كوشنير في تمام الساعة الخامسة والنصف فجرًا لتعلن أن انتهاء أكبر حفلات زفاف عام 2016 من تنظيم شركة “تالنت دبليو ام” لصاحبها منظم الحفلات الشهير والمنتج وليد منصور بمشاركة فريق عمله من تامر فوزي للمسرح وليد الحريري للإضاءة والشاشات وجورج سعيد للصوت وفتحي تاج لتأمين الحفل والتصوير لكوتي ايمدجز.

حضر الحفل العديد من المشاهير ورجال الفن والمجتمع والسياسة منهم محافظ الغربية اللواء أحمد صقر وحكمدار القاهرة واللاعب سعد سمير و شريف السبكي والفنان ماجد المصري والمنشد مصطفى عاطف ورجل الأعمال إبراهيم مجدي ورجل الأعمال محمد مقبل شقيق العروس ومحمد منصور وأحمد كوتي.