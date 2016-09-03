ماي: بريطانيا ستكون «رائداً عالميًا في مجال التبادل الحر»

قالت رئيسة الحكومة البريطانية المحافظة تيريزا ماي، اليوم السبت، قبل مغادرتها مطار هيثرو بلندن متوجهة إلى الصين، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، إنها تريد أن تجعل من بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي “رائداً عالمياً في مجال التبادل الحر”.

وأضافت “ماي”، رداً على أسئلة بشأن كيفية تفسيرها خلال القمة لاستفتاء 23 يونيو الذي أيد خلاله البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي، أن “المملكة المتحدة بلد مفتوح للأعمال”.

وتابعت “سأحدث باقي القادة الدوليين عن فرص تجارية تفتح أمام المملكة المتحدة بعد البريكست، وسأخبر عن الطريقة التي ستغتنم بها المملكة المتحدة هذه الفرص، لأن طموحي بالنسبة للمملكة المتحدة هو أن نصبح رائداً عالمياً في مجال التبادل الحر”.

وقالت إنها ستبحث مع الرئيس الصيني “تنمية الشراكة الاستراتيجية” بين البلدين، مشيرة إلى “عصر ذهبي للعلاقات الصينية البريطانية”.

كما يتوقع أن تبحث مشروعاً مثيراً للجدل لبناء شركة كهرباء فرنسا “اي دي اف” مفاعلين نوويين في موقع هينكلي بوينت البريطاني، وتسهم المؤسسة الصينية العامة للطاقة النووية في توفير ثلث تمويل المشروع.

وفي حين أعلنت حكومة ماي أنها “ستفحص بعناية” المشروع، فإن سفير الصين في لندن حض في بداية أغسطس المملكة المتحدة على منح موافقتها “بأسرع ما يمكن”، ملمحاً إلى أن العلاقات بين البلدين ستتأثر إذا لم يحدث ذلك.