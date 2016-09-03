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الرئيس الروسي يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية بين البلدين

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الرئيس الروسي يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية بين البلدين الرئيس الروسي يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية بين البلدين

بوتين وإردوغان

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى مسائل دولية عالقة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن الجانبين تطرقا -خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في هانجتشو الصينية اليوم السبت- إلى استئناف العلاقات الاقتصادية, لا سيما عودة السياح الروس إلى المنتجعات التركية، حيث شكر الرئيس التركي بوتين على استئناف الرحلات العارضة إلى تركيا.

كان الكرملين قد صرح في وقت سابق بأن بوتين سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية الرفيعة المستوى على هامش القمة التي تعقد يومي الـ 4 والـ 5 من سبتمبر في مدينة هانغتشو الصينية.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي سيبحث مع أردوغان سير تطبيع العلاقات الثنائية وتجاوز عواقب إسقاط القاذفة “سو-24” الروسية في سماء سوريا, في 24 نوفمبر, بالإضافة إلى بحث آفاق تنفيذ المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية, ومنها إنشاء محطة “أكويو” الكهرذرية وخط أنابيب “السيل التركي”, كما سيتبادل الرئيسان الآراء حول القضايا الدولية الرئيسية بما فيها الوضع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

أ ش أ

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