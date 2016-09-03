بالصور.. تعديل تمثال "أم البطل" بسوهاج لإثارته جدلا على مواقع التواصل

بدأ وجيه ينى الفنان التشكيلى، الذى صمم تمثال "أم البطل" فى إجراء التعديلات اللازمة على التمثال، تنفيذا للقرار الذى أصدره الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج أول أمس، والذى نص على رفع التمثال الموجود والذى تسبب فى حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى وإدخال التعديلات اللازمة عليه وفتح تحقيق موسع فى الواقعة.

ومن جانبه أشار ينى أنه تم إزالة الجندى الموجود خلف الفلاحة المصرية وتم إجراء التعديلات والتى سوف تشمل وضع غصن للزيتون و10 حمامات للسلام، وذلك تنفيذا للمحافظ.

يذكر أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعى شهدت حالة من السخرية، تعليقًا على التمثال الموجود بميدان أم البطل بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، والذى يظهر فيه جندى يحتضن سيدة من الخلف وهى ترفع ذراعيها.

وعلق رواد صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بأن سوء التخطيط والتفكير، هو ما أدى إلى تشويه كل المناظر الجميلة، وخاصة التماثيل التى تعبر عن رموز مصر.

ومن جانبه أوضح عدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة البلينا، أن هذا التمثال شرع فى بنائه منذ 6 أشهر قبل توليه المنصب، وتم اعتماد المبالغ المالية اللازمة لذلك، وأن من ينفذه هو فنان عالمى، وسيكون علامة فارقة ويرمز إلى أنه عند موت الشهيد تقوم والدته بحمله على ظهرها فخرًا باستشهاده.

وأضاف عدلى، أنه تم إنشاء التمثال تحت إشراف الوحدة المحلية بالبلينا والإدارة الهندسية، لكن بعض النشطاء على مواقع التوصل الاجتماعى أثاروا الشبهات حول التمثال، وقالوا إنه يمثل إهانة للمصريين بسبب الجندى الذى يحتضن السيدة.