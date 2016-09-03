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مهاجم ليجيا وارسو السابق لـ في الجول: لهذا السبب تركت إسبانيا وعدت لبولندا

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مهاجم ليجيا وارسو السابق لـ في الجول: لهذا السبب تركت إسبانيا وعدت لبولندا مهاجم ليجيا وارسو السابق لـ في الجول: لهذا السبب تركت إسبانيا وعدت لبولندا

كشف المهاجم المصري محمد عصام والمحترف في صفوف فريق ستال ستلوا البولندي عن سبب رحيله عن فريق راسينج فيرول الإسباني الذي لعب له الموسم الماضي.

وكان عصام الذي سبق وأن لعب في صفوف فريق ليجيا وارسو البولندي والإسماعيلي ووادي دجلة والنصر في الدوري الممتاز قد ترك فريق راسينج فيرول في الدرجة الثالثة الإسبانية في يناير الماضي وانضم لصفوف فريق ستال ستلوا في دوري الدرجة الثانية البولندي.

وفي حديثه مع FilGoal.com تحدث المهاجم الشاب عن رحلته خلال الفترة الماضية.

يقول عصام "كنت متألقا مع فريق راسينج فيرول وأحرزت العديد من الأهداف، بالإضافة لظهوري بشكل رائع أمام فرق إسبانية شهيرة مثل ديبورتيفو لاكرونيا في الكأس".

وأكمل"ولكن بسبب الضرائب هناك في إسبانيا وبعض المشاكل المادية لم يكتمل تعاقدي مع راسينج فيرول وفضلت العودة إلى بولندا من جديد نظرا لشهرتي في فرق الدرجة التانية هنا بعد تألقي في الموسم الماضي".

وأضاف "تعاقدت مع فريق ستال ستلوا لمدة عام مع وجود شرط جزائي بسيط لرغبتي في الرحيل في فترة سوق الانتقالات الشتوية لأحد فرق الدوري الممتاز، والنادي وافق على ذلك وتفهم موقفي".

وأتم "مرت خمس أسابيع حتى الآن وشاركت في أربع مباريات وأحرزت هدف وحيد ".

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