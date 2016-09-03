الهند تفرج عن 22 فتاة نيبالية كن سيرسلن إلى الشرق الأوسط للعمل فى الدعارة

أفرجت الشرطة الهندية، اليوم السبت، عن 22 نيبالية كن يقمن مؤقتا فى فندق بنيودلهى قبل ارسالهن إلى الشرق الأوسط، لتحويلهن على الأرجح الى رقيق أو بغايا.

وبحسب “فرانس برس” يسعى العديد من النيباليين الذين خسروا كل شيء اثر زلزال أبريل 2015 الى العمل فى الخارج والعديد منهم، وخصوصا من النساء، يصبحن ضحايا شبكات تهريب كثيرا ما تحولهن الى رقيق أو بغايا فى بلدان الشرق الاوسط.

ونفذت الشرطة عملية دهم فى فندق قريب من المطار بعد بلاغ من سفارة النيبال اذ نجحت احدى النساء المحتجزات فى الفرار والتوجه الى السفارة.وتم جذبهن بوعود عمل لكنهن فهمن انهن فى خطر حين صادر رجلان استقدماهن الى الفندق اوراقهن وجوازات سفرهن.أووضحت الشرطة انه لدى النسوة تاشيرات دخول إلى قطر ودول أخرى فى الشرق الأوسط. ولا يزال المهربان بحالة فرار.ورغم أن حالات الاتجار فى البشر تكثفت بعد الزلزال فانها ليست جديدة.

ففى تقرير يعود للعام 2013 أشارت اللجنة النيبالية لحقوق الانسان الى 29 الف حالة لضحايا الاتجار بالبشر أو محاولة الاتجار بالبشر معظمها على الحدود مع الهند السهلة الاختراق.