أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
السفيرة عزيزة - افتتاح المتحف الإسلامي مساءً للجمهور كل سبت -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول – أزمة مستحقات تهدد عودة الثنائي الأجنبي في الإسماعيلي.. والمجلس يتحرك

Google+ Print
خبر في الجول – أزمة مستحقات تهدد عودة الثنائي الأجنبي في الإسماعيلي.. والمجلس يتحرك خبر في الجول – أزمة مستحقات تهدد عودة الثنائي الأجنبي في الإسماعيلي.. والمجلس يتحرك

تغيب إيمانويل بناهيني وتوريك جبرين عن العودة إلى الإسماعيلي بعد نهاية الأجازة بسبب عدم تلبي طلباتهما المالية.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الأهلي في انطلاق مسابقة الدوري المصري للموسم الجديد في الـ15 من الشهر الجاري.

وكان من المقرر أن ينضم الثنائي جبرين وبناهيني إلى معسكر الإسماعيلي مباشرة عقب نهاية الدوري وذلك لحصول الثنائي على أجازة قبل نهاية الدوري. ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وعلم FilGoal.com طلب جبرين لفسخ عقده مع النادي بسبب عدم الانتظام في حصوله على مستحقاته المالية.

وحتى الآن لم يحضر جبرين وبناهيني إلى القاهرة للانضمام إلى معسكر الإسماعيلي على الرغم من مرور أكثر من 15 يوما على الموعد المحدد لعودتهما.

وعلى الجانب ذاته تحرك مجلس الإسماعيلي وذلك بعد طلب عماد سليمان المدير الفني للفريق بضرورة تواجد الثنائي مع الفريق نظرا "لعدم وجود بدائل في مراكزهما".

وبالفعل أرسل مجلس إدارة الإسماعيلي تذاكر العودة للثنائي بناهيني وجبرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع