إنفوجرافيك في الجول - كم دفع الأهلي لتدعيم صفوفه في صيف 2016

ثمانية لاعبين جدد هم حصيلة صيف 2016 بالنسبة للأهلي استعدادا لموسم 2016-2017.

ضم الأهلي ثنائي أجنبي وهما علي معلول مقابل 700 ألف يورو، وجونيور أجاي مقابل 2.5 مليون دولار.

وتقاس قيمة الصفقة وفقا لما حصل عليه النادي جراء بيع لاعبه إلى النادي الآخر.

ومع عودة ثنائي معار وهما كريم نيدفيد ومحمد حمدي زكي لتصبح قائمته 29 لاعبا حتى الآن.

ويدرس الأهلي إغلاق قائمته بلاعب آخر قبل انتهاء فترة القيد وتردد اسم أحمد حمودي اللاعب الحر الآن.

ويقدم FilGoal.com إنفوجرافيك لإجمالي ما دفعه الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية.

* تم احتساب قيمة سعر الدولار بالسعر الرسمي في مصر والمقدر بـ 8.88 جنيه وقت نشر الإنفوجرافيك.

* تم احتساب قيمة سعر اليورو بالسعر الرسمي في مصر والمقدر بـ 9.91 جنيه وقت نشر الإنفوجرافيك.

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