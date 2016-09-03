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البيت الأبيض: أوباما وشي ناقشا النزاعات البحرية وأمن الإنترنت وحقوق الإنسان

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البيت الأبيض: أوباما وشي ناقشا النزاعات البحرية وأمن الإنترنت وحقوق الإنسان البيت الأبيض: أوباما وشي ناقشا النزاعات البحرية وأمن الإنترنت وحقوق الإنسان

أوباما

قال البيت الأبيض في بيان يوم السبت إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجرى مناقشات “صريحة” مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حول القضايا الشائكة في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحسب رويترز أكد أوباما لشي أن على الصين الالتزام بحكم التحكيم الذي صدر مؤخرا ضد مطالبها للسيادة في بحر الصين الجنوبي وأن تتقيد بإتفاق ثنائي بشأن مسائل القرصنة والأمن الإلكتروني وأن تحترم حقوق الإنسان بما في ذلك الحرية الدينية.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد الاجتماع “أعاد الرئيس التأكيد على أن الولايات المتحدة ستعمل مع كل الدول في المنطقة من أجل احترام مبادئ القانون الدولي وعدم عرقلة التجارة المشروعة وحرية الملاحة البحرية والجوية.”

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