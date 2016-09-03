بالصور.. القوات المسلحة تدفع بـ 5 منافذ بيع مواد غذائية لقري الفرافرة

يدفع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بـ 5 منافذ متنقلة لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لمدة 6 أيام متواصلة.

فى تصريحات خاصة قال اللواء محمد العدوى ، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أن المنافذ المتنقلة التابعة للقوات المسلحة، شهدت إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين بقرى مركز الفرافرة، والتي وفرت المنتجات الغذائية من جبن ولحوم ودواجن وأسماك وسمن وأرز ومكرونة، بأسعار مخفضة تقل 25٪ عن مثيلاتها في السوق، وذلك تسهيلا على المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك.

أضاف العدوي ، أن المنافذ بدأت يوم الأربعاء الماضي من خلال عدة سيارات تجوب قري “الكفاح ،وأبو منقار، وأبو هريرة، وصبيح ،وقري أخري ” تابعة للمركز بشكل متناوب على جميع القرى النائية كي تصل جميع المنتجات للمواطنين، وتكثيف الحملات على الأسواق.