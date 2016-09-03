الدفاع فى “أحداث الدفاع الجوى” يطالب بإخلاء سبيل المتهمين

استمعت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار صلاح محجوب ، إلى طلبات دفاع المتهمين ، خلال أولى جلسات محاكمة 16 متهمًا في قضية “أحداث الدفاع الجوي”.

حيث طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بأى ضمانة تراها المحكمة ، كما طالب بالتصريح بصورة ضوئية من أوراق التحقيقات.

فيما طالب دفاع متهم السابع بمناقشة شهود الإثبات جميعًا الذين أدلوا بأقوالهم أمام المحكمة المغايرة ، لأن المحكمة الأخرى كونت عقيدتها طبقا لأقوال الشهود ، كما طالب دفاع المتهم الرابع عشر بعرضه على اخصائى النظر فى الجهة التى تحددها المحكمة لعمل أشعة على العصب البصرى حيث بدء المتهم بفقد بصره جراء ماتعرض له من تعذيب .

فيما انضم دفاع المتهمين العاشر والخامس عشر لطلبات زملائه بالحصول على صورة ضوئية من أوراق القضية ، واخلاء سبيل المتهمين.

كما طالب دفاع متهم آخر بعرض موكله على الطب الشرعى لبيان مابه من اصابات ، وإعلان الشهود الذين شهدوا الواقعة ، فأوضحت المحكمة أن ذلك من حقه فليعبلن مايشاء من الشهود ،

> كما قال أحد أعضاء هيئة الدفاع أنه يستميح المحكمة عذرا فى تحديد موعد محدد للجلسة ، فأشارت المحكمة أن القضية جاءت لها ولديها فى الرول محاكمات اخر ى ، وسوف تراعى ذلك فى الجلسة القادمة وتحدد لها يوما خاصا

> عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب ، وعضوية المستشارين شريف القاضى وخالد حماد

> التمس الدفاع الادعاء المدنى ضد وزير الداخلية بصفته ووزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القادم بصفتهم ، وادعى مدنيا بمبلغ 101 أف جنيه

وأراد الحاضر أن يثبت أنه لم يتم سماع أى أقوال لأثر المجنى عليهم فى التحقيقات التى تمت بمعرفة قاضى التحقيق على الرغم من التقدم بطلبات بذلك.