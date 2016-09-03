بالصور.. استكمال أعمال تطوير نادى التعمير بالوادى الجديد

يستكمل فرع جهاز التعمير بالوادى الجديد أعمال إحلال وتطوير نادى العائلات والذى يعتبر النادى الأول بالوادى الجديد والذى أنشأه فرع الجهاز منذ عدة عقود، حيث تم إنشاء صالة ألعاب رياضية (جيم)، وجار تجهيزها بأحدث الأجهزة، كما تم إحلال وتجديد حديقة الطفل بالكامل، وجار تجهيزها بأحدث الألعاب وإزالة الحدائق القديمة بالكامل، وجار أعمال الإحلال والتجديد للحدائق.

وتضمنت أعمال الإحلال أيضا عمل غرفة حراسة جديدة وبوفية ومخزن تابع للبوفية وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء والمياه والصرف بالنادى وتجديد دورات المياه الموجودة بالحدائق لخدمة الزائرين للنادى، حيث يشهد نادى التعمير إقبالا كبيرا من أهالى مدينة الخارجة لتميز موقعه ولكونه أقدم ناد تم إنشاؤه على أرض المحافظة.