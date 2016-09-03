اكتشفي "فينيسيا الشرق" اليابانية

ذاع صيت "أوساكا"، المدينة اليابانيّة الأكبر، كوجهة سياحية جاذبة أخيراً، إذ حصلت على لقب "فينيسيا الشرق"، نظراً إلى موقعها على "دلتا يودو"، وحظوتها بشبكة من المجاري المائية. وعزّزت مركزها السياحي المتقدّم على مستوى العالم، مؤسساتها الثقافية والمتاحف والمسارح والمعارض الفنية، فضلاً عن أماكن الترفيه المنوعة.

"سيدتي. نت" يرافق القارئات في جولة على الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في "أوساكا:"

| قلعة "أوساكا": كان بناها المحارب الياباني الشهير والسياسي تويوتومي هيديوشي خلال ثلاث سنوات، وذلك في سنة 1586. وكانت القلعة في ذلك الوقت تعدّ الأكبر في اليابان. بعد هزيمة هيديوشي في سنة 1615، دُمّرت القلعة، ولكن أعيد بناؤها من قبل الشوغون توكوغاوا، ثم دُمّرت مرّة ثانية بعد سقوط شوغن. وأُعيد بناء القلعة في شكلها الحالي في سنة 1931. وهي تمتدّ على خمس طبقات، وتضمّ البرج الرئيس الممتدّ على طول 42 متراً وتحوي مجموعة من المعروضات عن تاريخ القلعة والمدينة، وكذلك توفّر إطلالات رائعة من طبقاتها العليا.

| حديقة "أوساكا كايوكان" للسمك: هي إحدى الأماكن السياحيّة الأبرز في العالم، إذ تبدو كأنّها مصنوعة من مكعبات الـ"ليغو" العملاقة. وتضمّ خزّان المياه الأكبر في العالم، ويعرض الأخير نماذج من الحياة المائية من خلال جدران الزجاج.

إشارة إلى أن الموقع يضمّ أسماك القرش الحية، وهو يستقبل الزائرين يومياً من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساء.

| "فيريس تيمبوزان: توفّر هذه العجلة إطلالةً جاذبةً على معالم "أوساكا"، وتعلو أكثر من 112 متراً ويبلغ قطرها 100 متر. وكانت هذه العجلة الضخمة أُنجزت منذ سنة 1997. وتستغرق الرحلة 17 دقيقة خلال الليل، عندما تُضاء العجلة بألوان تتماشى مع حال الطقس: البرتقالي للطقس المشمس والأخضر للغائم والأزرق عند هطول الأمطار.

| "المتحف الوطني للفنون": يقبع تحت الأرض، ويبعد بضع دقائق من مركز المدينة في "ناكانوشيما"، والأخيرة جزيرة صغيرة بين نهري "توسابوري" و"دوجيما". كان "المتحف الوطني للفنون" افتُتح في سنة 1977، وهو يحوي مجموعةً من أعمال فنانين عالميين، كبابلو بيكاسو وبول سيزان، فضلاً عن زملائهم اليابانيين، كفوجيتا وكونييوشي، جنباً إلى جنب الآثار والتماثيل الهامّة.

يفتح المتحف أبوابه، يومياً، باستثناء الإثنين، وذلك من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر. ويبقى فاتحاً أبوابه الجمعة، حتى السابعة مساء.

| حديقة "تينوجي" للحيوان: تشكّل هذه الحديقة المساحة الخضراء الأكبر في "أوساكا"، وتعدّ مكاناً للراحة في وسط المدينة المزدحمة. وهي تشتهر بأزهارها العطرة وأشجار الكرز في الربيع، وتضمّ العديد من المنحوتات والبرك والجسور. كما أنّها موطن لبعض من أهم المعالم السياحية في "أوساكا"، بما في ذلك حديقة حيوان "تينوجي" التي افتتحت في سنة 1915 وتأوي الأسود والزرافات والفيلة...