وزير الإعلام الكويتى: نسعى لاستثمار طاقة الشباب ليكونوا قادة المستقبل

أكد وزير الإعلام الكويتى، ووزير الدولة لشؤون الشباب، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب، الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، سعى الهيئة إلى تحقيق رؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى دعم الشباب واستثمار طاقاتهم وتلبية رغباتهم.

وقال الشيخ سلمان الحمود فى بيان صحفى صادر عن الهيئة، اليوم السبت، بمناسبة انعقاد الاجتماع السادس لمجلس إدارتها برئاسته إن الهيئة تعمل على أن تكون حاضنة لطاقات الشباب وأنشطتهم ومشجعة للعمل التطوعى، مؤكدا أن الهيئة ستركز على تنمية الشباب لإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأعرب الحمود عن الامتنان الكبير لأمير الكويت على دعمه المتواصل للشباب، ناقلا توجيهاته إلى مجلس إدارة الهيئة بتقديم كل الدعم للشباب.

من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للشباب الكويتى عبد الرحمن المطيرى، إن توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ستكون خارطة الطريق لعمل الهيئة، مثمنا مساهمة مجلس إدارة الهيئة برئاسة الشيخ سلمان الحمود وجميع أعضاء المجلس وجهودهم المبذولة فى الفترة التأسيسية للهيئة التى أثمرت الخروج باستراتيجية شمولية تنموية.