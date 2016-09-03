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السيسي لمديرة صندوق النقد الدولي: حريصون على رفع معدلات النمو والاستقرار المالي

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السيسي لمديرة صندوق النقد الدولي: حريصون على رفع معدلات النمو والاستقرار المالي السيسي لمديرة صندوق النقد الدولي: حريصون على رفع معدلات النمو والاستقرار المالي

جانب من اللقاء

أكد الرئيس عبد الفتاح خلال لقائه مع السيدة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي بمقر إقامته، في الصين على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، حرص على تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي، وذلك ضمانا لحماية محدودي الدخل، ووشعور المواطن بثمار التنمية.

وأشار الرئيس السيسي خلال اللقاء الذي حضره كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والمالية، إلى مواصلة الجهود لتعزيز الحماية الاجتماعية.

كما استعرض الرئيس السيسي ولاجارد جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد عبر توفير مناخ مناسب، والإصلاحات التشريعية والمؤسسية المتعددة التي تقوم بها ..

 

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