السيسي لمديرة صندوق النقد الدولي: حريصون على رفع معدلات النمو والاستقرار المالي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع السيدة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي بمقر إقامته، في الصين على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، حرص مصر على تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي، وذلك ضمانا لحماية محدودي الدخل، ووشعور المواطن بثمار التنمية.

وأشار الرئيس السيسي خلال اللقاء الذي حضره كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والمالية، إلى مواصلة الجهود لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

كما استعرض الرئيس السيسي ولاجارد جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد عبر توفير مناخ مناسب، والإصلاحات التشريعية والمؤسسية المتعددة التي تقوم بها الحكومة..