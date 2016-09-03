“داعش” يتبنى مقتل 6 تركمان شيعة ينتمون للطائفة الكاكائية فى العراق

تبنى تنظيم ”داعش، اليوم السبت، قتل ستة من التركمان الشيعة فى قرية قريبة من طوزخرماتو على بعد 170 كلم شمال بغداد فى اعتداء انتحاري، قائلًا أنه استهدف الطائفة الكاكائية، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية ومسؤولون محليون مقتل ستة من التركمان الشيعة فى قرية شاه سيوان التابعة لقضاء طوزخرماتو بانفجار سيارة مفخخة تبعه تفجير انتحارى بحزام ناسف.

وأكد قائمقام الطوز شلال عبدول لفرانس برس أن القرية المستهدفة يقطنها التركمان الشيعة.من جانبه، قال المشرف على الحشد الشعبى فى محور الشمال ابو رضا النجار ان “هذا التفجير هو الأول من نوعه ضد هذه القرية وأن قوة من الحشد التركمانى ستتوجه لحمايتها”.وقال ضابط بشرطة الطوز برتبة عقيد أن “جميع الشهداء والجرحى من المدنيين ولحقت اضرار جسيمة بالقرية”.

وإضافة إلى الخطأ فى نوعية الهدف فقد اخطأ الجهاديون كذلك باسم القرية المستهدفة، وقالوا فى البيان أنهم استهدفوا قرية “شاه صوان” فى حين ان اسمها هو “شاه سيوان”.وذكر مراسل فرانس برس ان اقرب نقطة للاقلية الكاكائية من القرية تبعد حوالى 18 كلم.

وقال التنظيم فى بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعى “بفضل الله وتوفيقه تمكن الأخ أبو بلال العراقى من ركن سيارة مفخخة وتفجيرها عن بعد على تجمع للطائفة الكاكائية المشركة فى قرية شاه صوان”.